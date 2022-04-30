Ahmet Türk: Bir taraftan Kürtlerden oy bekliyorlar bir taraftan AKP’nin politikalarını destekliyorlar

6 muhalefet partisinin bir araya gelmesine dair değerlendirmelerde bulunan Kürt siyasetçi Ahmet Türk, muhalefetin bir araya gelmesinin hangi esaslar üzerinde olduğunu sorarak, “Yarın iktidara geldiklerinde ne yapacaklar? Kürt Sorununun çözümü için ne yapacaklar. Ekonomik krizi çözmek için nasıl bir reçeteleri var. Adaletsiz ve hukuksuz bir şekilde zindanlarda tutulan siyasetçiler ve yurttaşlar için ne düşünüyorlar. Ne dile getirecekler” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 6 muhalefet partisinin “parlamenter sisteme dönüş” yönündeki söylemlerine dikkat çeken Türk, “Parlamenter sistemi zaten daha önce de gördük. Siyaset sistemi değiştirmedikten sonra 6 siyasi partinin bir araya gelmesiyle hem Türk halkının hem de Kürt halkının taleplerini yerine getiremezler. Şeffaf bir siyaset yürütülmesi gerekiyor. Esaslar üzerinde kaideler üzerinde bir muhalefet oluşturulması gerekiyor. Ama görüyoruz ki; Kürt sorunu ile ilgili bakıyoruz bir Kürt siyasetçi bir şey söyleyecek, muhalefetin içinden karşı çıkan daha yüksek bir ses çıkıyor. Kürt Sorunu ve Kürtlere dönük bugün yürütülen saldırılarda sessiz kalıyorlar. Samimi bir şekilde bir şeyi kabul etmedikleri sürece hiçbir şeye çözüm olamazlar” ifadesini kullandı.

Türk, muhalefetin partilerinin tutumuyla ilgili “Bir taraftan Kürtlerden oy bekliyorlar bir taraftan AKP’nin politikalarını destekleyerek, operasyonlar nedeniyle tebrik ediyorlar. Bu şekilde yürütülen bir siyasete halkın inancı olmaz” dedi.