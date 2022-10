'Ahmet Tulgar çok iyi bir edebiyatçıydı, gerçek bir solcuydu, deklare eşcinseldi'

Rasim Ozan Kütahyalı, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki Ahmet Tulgar'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Kütahyalı Twitter'da şunları kaydetti:

"Ahmet Tulgar, şu anki Türk medyasında eşi benzeri olmayan bir röportajcıydı. Her Milliyet röportajı olaydı. Aynı zamanda çok iyi bir edebiyatçıydı. Gerçek bir solcuydu, Marksist bir yazardı… Deklare eşcinseldi, Türk’tü ama kalbiyle Kürtlerin politik mücadelesinden yanaydı…

Ahmet Tulgar’ın portre yazıları da enfestir. En son Billur Kalkavan ve Halit Kıvanç’ı yazmıştı. 2009 senesinde 4 ay her gün beraberdik. CNN Türk’te 'Çok Farklı' programını hazırlıyorduk. İstisnasız her gece program çıkışı ben, Ahmet ve Reha üçümüz Nişantaşı Chocolate’a giderdik.

Hemen her gün Chocalate’de Taraf-Birgün arası o dönemin meşhur kavgalarını ederdik. Aynı zamanda Ahmet Salih isimli müstear adlı bir köşede edebiyat ve medya dünyasının dedikodularını yazardı, polemik yapardı Ahmet Tulgar. Taksim’deki gey bar Akademi 14 gibi ortamları yazardı.

Ahmet Tulgar, öykü kitabı 'Birbirimize'yi yazarken çok konuşurduk. Eşcinsel dünyasını çok dürüstçe anlatan başarılı bir kitaptı. 'Birbirimize'ye Feyza Hepçilingirler koyu homofobik bir dille saldırıda bulununca Ahmet çok üzülmüştü. Sol içinde gördüğü LGBT düşmanlığını anlatırdı.

Doğu Avrupa’dan bu ülkeye ithal edilen yeni tarz LGBT düşmanlığı (evet aynen öyle, kaynağı Doğu Avrupa’dır) öyle içselleşmiş ki Ahmet Tulgar’ın vefatından sonra bir tane bile Ahmet’in eşcinsel kimliğini ifade eden tweet atılmamış. Oysa Tulgar edebiyatının temeli buraya dayanır.

Tüm bunların yanında hapis ve işkence yaşamış olmasına rağmen müthiş güleç, her an enerjik ve genç beyinli, çok iyi bir insandı Ahmet Tulgar. Almanca’nın edebi dünyasına net hakimdi. Popüler kültürü ve Berlin’i tutkuyla severdi. Milliyet’teyken anaakım medyada da bir stardı…"