Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, 63 yaşında hayatını kaybetti

BirGün Gazetesi'nin 2007-2008 yılları arasında Yazı İşleri Müdürlüğü'nü üstlenen gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, 63 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

2004'te BirGün Gazetesi'nde yazmaya başlayan Tulgar, 2010 yılına kadar gazete için yazı kaleme almaya devam etti.

26 Nisan 1959 doğumlu Ahmet Tulgar, Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1984-87 yılları arasında "yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan" aldığı ceza nedeniyle cezaevine girdi.

1987'de Sabah Dergi Grubu'nda başladığı gazetecilik hayatı boyunca Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, Cumhuriyet, Show TV, Hayat TV’de muhabir, yazar, yönetici ve programcı gibi çeşitli kademelerde çalıştı.

Evrensel, Radikal, Birikim, Tiroj gibi yayınlarda yazıları yayımlanan Tulgar, son olarak Gazete Duvar’da yazmaya başlamıştı.