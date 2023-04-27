Ahmet Şık: Kürdi bölgelerde seçime girmeyi politik olarak doğru ve ahlaki bulmuyoruz

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, seçim ve ittifak tartışmalarına dair Medyascope'tan Ruşen Çakır'a açıklamalarda bulundu.

İttifak tartışmalarına dair kendi tekliflerini anlatan Şık, "Bu seçim tek liste halinde girmeyi de, ayrı ayrı girmeyi de doğru kılmıyor. O yüzden karma model üzerinde anlaşabiliriz diye bir teklifte bulunduk" diyen Şık, "Bunu yaparken bütün seçimleri sandık bazlı inceledik. O tablo bize şunu söyledi, 55 ilde HDP'nin oyu 850 bin. Yenileri de kattığımızda bir milyon oy var. Biz 41 ilde seçime girme zorunluluğunu o 55 il üzerinden giderelim. Kürdi bölgelerde seçime girmeyi zaten politik olarak da doğru ve ahlaki bulmuyoruz, girmeyeceğiz. Geriye kalan iller için de bir başka karma model üzerinden çalışalım, kimi yerde ortak liste, kimi yerde ayrı, kimi yerde fermuar listeyle seçime girmek. Bu hesap beklentilerin üzerinde vekil seçtirme şansı tanıyordu. ...Ama maalesef müzakere bile edemedik" ifadesini kullandı.

Hasan Cemal ve Cengiz Çandar yorumu: İktidar değişse de değişmese de yeniden bir müzakere süreci

Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'ın farklı bir pozisyonla orada olacaklarını düşündüğünü belirten Şık, "İktidar değişse de değişmese de yeniden bir müzakere süreci, zemini oluşacağını, oranının müzakere heyetinin kurulmak istendiği gibi bir yorumum var. Hasan Cemal'in hala devlet katında sözünün ağırlığı olan birisi olduğunu düşünüyorum açıkçası" dedi.