Müzikolog, yazar, aydın Ahmet Say, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törenle uğurlandı.

Törende Ahmet Telli, ardından da Fazıl Say bir konuşma yaptı. Fazıl Say törende "Babam Ahmet Say" isimli eserini ilk kez çaldı.

Türkiye Komünist Partisi adına da Fazıl Say ve eşine başsağlığı dilendi.

Törenin ardından Kocatepe Camisi'ne gidilecek.