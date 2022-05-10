Piyanist Fazıl Say’ın babası olan müzik eleştirmeni, yazar Ahmet Say yaşamını yitirdi.
86 yaşında yaşamını yitiren Ahmet Say'ın vefat haberini, oğlu Fazıl Say sosyal medya üzerinden duyurdu.
Fazıl Say'ın açıklaması şöyle:
Babamı kaybettik.— Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 10, 2022
Üzüntüm sonsuz.
Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun.
86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı.
Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilşkisidir, son anına kadar.
Başımız sağ olsun… pic.twitter.com/yrTiupaeAq