Ahmet Say yaşamını yitirdi

Müzik eleştirmeni ve yazar Ahmet Say, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Piyanist Fazıl Say’ın babası olan müzik eleştirmeni, yazar Ahmet Say yaşamını yitirdi.

86 yaşında yaşamını yitiren Ahmet Say'ın vefat haberini, oğlu Fazıl Say sosyal medya üzerinden duyurdu.

Fazıl Say'ın açıklaması şöyle: