Ahmet Özal'dan Kılıçdaroğlu'na destek

TEK Parti Genel Başkanı ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

Odatv'ye konuşan Ahmet Özal, Kılıçdaroğlu'na destek konusunda "Anlaştık" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ahmet Özal'ın CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve hem Meclis seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'na destek olacaklarını ilettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Ahmet Özal, imza toplama sürecinde 1544 imza toplayabilmiş ve 100 bin imza barajının altında kalmıştı.