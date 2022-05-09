Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç'u kızdıracak sözler: Şaklaban, şebek...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Süper Lig'in yeni şampiyonu Trabzonspor'la ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

Saha olaylarıyla ilgili Trabzonspor'a verilen 600 bin liralık cezaya değinen Ali Koç, Beşiktaş'ın aynı durumdan aldığı hükmen mağlubiyet cezasını da örnek olarak göstermişti.

Dün oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçından önce taraftarlarla tartışan Ahmet Nur Çebi, bir Beşiktaş taraftarının “Trabzon’a çok taviz veriyorsunuz" sözlerine çok sert tepki göstermişti.

Çebi, “Ali Koç’un gazına mı geliyorsunuz? Yürü git” diyerek taraftarı azarlamıştı.

O anlara ilişkin yeni görüntüler geldi.

Odatv'den Uğur Can Biçer'in haberine göre yeni görüntülerde taraftarın "Ali Koç bizi savunmasın" sözlerine Ahmet Nur Çebi'nin "Evladım, şaklabanlık yapanlardan olmam, ben şebek değilim" dediği görülüyor.