Ahmet Necdet Sezer'den yıllar sonra ilk mesaj

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 'Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2021 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Törende ödülleri veren isim olan Sezer, kısa bir açıklamada bulunarak, "Atatürkçülük düşüncesinin iki temel nedeni var, hepimiz biliyoruz; akıl ve bilim. Bu iki ilkeden, hatta Atatürk demiştir, benim söylediklerimle bilim çelişirse bilimi yeğleyin. Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz" dedi.