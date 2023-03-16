Ahmet Hakan'dan 'AKP mesajı' tepkisi: Ne aşağılık insanlarsınız ya

CNN Türk’te Tarafsız Bölge programının sunucusu Ahmet Hakan programı sırasında AKP’nin yaptırdığı anketin sonuçları konuşulurken, konuyla ilgili sosyal medyadan gelen izleyici mesajlarını okudu.

Hakan, seyircilerden birinin "AKP’nin yaptırdığı ankete ancak Ahmet Hakan inanır" ifadelerini okuyunca sinirlendi.

Ahmet Hakan, mesaja karşılık, "Bu ne saçmalık. Niye ben inanayım ya. Ben niye bu işim bir tarafı oluyorum. Ne aşağılık insanlarsınız ya. Ne terbiyesiz insanlarsınız. Sen benim hangi partiye oy vereceğimi nereden biliyorsun?" ifadelerini kullandı.