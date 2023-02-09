Ahmet Hakan'a göre 'olumsuzluklar çok az'mış: 'Diğerleri hava civa, çok önemli değil'

Ahmet Hakan, CNN Türk'teki 'Tarafsız Bölge' programında enkazdan depremzede kurtarma çalışmaları yansıtılırken, "olumsuzlukların çok az olduğunu, ancak çok can sıkıcı olduğu için fazlaymış gibi göründüğünü" öne sürerek, "Aslında olumlu taraflarımız daha fazla. Yani toplumumuzun estirdiği tüzgâr dayanışma rüzgârı. Diğerleri hava civa, çok önemli değil. Onlara fazla aldırış etmeyin" yorumunda bulundu.

Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, binlerce kişinin enkaz aldığı olduğu belirtiliyor.

Ahmet Hakan, canlı yayında enkaz çalışmalarında "olumlu tarafların daha fazla" olduğunu ileri sürerek, "Diğerleri hava civa, çok önemli değil. Onlara fazla aldırış etmeyin" ifadeleri kullandı.

'Diğerleri hava civa, çok önemli değil'

Ahmet Hakan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Olumsuzluklar çok az aslında, ama tabii onlar çok can sıkıcı olduğu için fazlaymış gibi geliyor bize.Aslında ama olumlu taraflarımız daha fazla. Yani bizim toplumumuzun estirdiği esas rüzgâr, dayanışma rüzgârı, bunu unutmayalım. Yani esas dayanışmayı büyütüyoruz. Diğerleri hava civa, çok önemli değil. Onlara fazla aldırış etmeyin."