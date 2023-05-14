CNN Türk'te canlı yayınlanan seçim programında Ahmet Hakan'ın elektronik sigara içtiği anlar kamera açısı birden değişince görüntüye yansıdı.
Ahmet Hakan'ın program devam ederken elektronik sigara içtiği anlar böyle görüntülendi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ahmet Hakan canlı yayında sigara içerken yakalandı
CNN Türk'teki seçim programında Ahmet Hakan'ın elektronik sigara içtiği anlar kameralara yakalandı.
Haber Merkezi
CNN Türk'te canlı yayınlanan seçim programında Ahmet Hakan'ın elektronik sigara içtiği anlar kamera açısı birden değişince görüntüye yansıdı.
Ahmet Hakan'ın program devam ederken elektronik sigara içtiği anlar böyle görüntülendi: