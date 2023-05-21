Ahmet Hakan: Ali Babacan şimdiden Reis'e çalışmaya başladı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nda yer alan Deva Partisi’nin Genel Başkanı Ali Babacan’ı eleştirdi.

Hakan, "Asla yerinde olmak istemeyeceğim iki kişi" başlıklı yazısında "Ali Babacan şimdiden Reis'e çalışmaya başladı" alt başlığına yer verdi.

"Babacan, iki açıklamayla ortalığı karıştırdı" diyen Hakan, Babacan için “Eğer Cumhur İttifakı, Anayasa değişikliği konusunda ‘Gelin beraber çalışalım’ derse ona hazırız” diyerek muhalefetin ayarını bozdu" ifadesini kullandı.

Babacan'ın CHP listesinden 15 parti üyesini milletvekili yaptırmasının ardından "Bu 15 arkadaşımızın 15'i de hakkıyla helalinden seçilmiştir. Hak etmişlerdir, bu konuda en ufak bir kaygımız yok" açıklamasına değinen Hakan, Babacan'ın söz konusu açıklaması için "CHP’lilerin moralini bozdu" dedi.

Hakan, Babacan'a yönelik "Erdoğan’ın işine yarayacak türde açıklamalar yapmak için insan ikinci turun bitmesini ve Erdoğan’ın kazanmasını bekler yahu. Bu ne acele?" dedi.