Ahmet Ercan'dan 'Kuşadası depremi' açıklaması

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Ege Denizi'nde saat 02.49'da Kuşadası açıklarında AFAD'a göre 4 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kuşadası körfezinde evimden 3 km batıda, 13 km derinde M4,2’lik yüksek frekanslı bir deprem 02.49’da oldu. İleride bu konumda küçük-orta büyüklükte bir deprem olabilir. Uykudan ürpererek uyandık. Bu gün, daha büyüğü olursa şaşırırım." ifadelerini kullandı.

Ercan "Sabah 02.49'da olan M4,2 büyüklüğündeki küçük deprem, Dilek göçüntülü Kırığı üzerinde oldu. Bu kırık batıda Dil Burnundan başlayıp, Güzelçamli, Davutlar, Ağaçlı, Söke'ye, doğuya doğru uzanıyor. Kuşadasında M6,5 olmadıkça yıkım yaratmaz." diye belirtti.