Ahmet Ercan'dan 'İstanbul depremi' uyarısı: Yüzde verdi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından gündeme gelen olası İstanbul depremine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ercan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“18 milyonluk İstanbul’un 8 milyonu deprem sakıncası %35 olan Anadolu Yakasında. %65 deprem çekincesi olan Trakya yakasında 10 milyon kişi yaşıyor. Deprem Marmara’nın Trakya kıyılarına yakın olacak.”