Ahmet Ercan'dan Erzurum uyarısı: '6'dan büyük deprem şaşırtıcı olmaz'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre önceki gün Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5, İzmir'in Buca ilçesinde 3,9 ve son olarak Erzurum'un Narman ilçesinde 4,1 büyüklüğünde depremler oldu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, peş peşe yaşanan depremlere ilişkin konuştu. Depremlerin aynı gün yaşanmasının tesadüf olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan, Erzurum'daki sarsıntının devamının gelebileceği uyarısında bulundu.

Depremlerin küçük ölçekli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ercan, "İzmir'deki 3,9 her zaman, her yerde, her kırıkta olabilecek önemsiz depremlerden biri. 4'ten daha büyüklere 'deprem', 3,9'a 'depremcik' deriz. Bununla ilgili herhangi bir uyarı söz konusu değildir. Oradan geçen kırık zaten diri. Diri kırığın çok büyük bir deprem üretme olasılığı yok. Konya'daki deprem yine etkin bir kırıkta oluştu. Ancak o bölgede bu kırığın daha büyük bir deprem üretme olasılığı yok. Bu bir öncü deprem değil. Bu bölgede depremin yıkıcı olabilmesi için 6,4'ten daha büyük bir sarsıntı olması gerekir" dedi.

'Bana göre depremini bekliyor'

"Sadece Erzurum'un üzerinde duruyorum" diyen Ercan, "Erzurum Narman hattı bana göre depremini bekliyor. Bu deprem, Erzurum'da Doğu Anadolu kırığının Kafkasya kolu üzerinde olmuştur. Bu kırık üzerinde geçmişte 7 ve 7'den büyük depremler meydana geldi. Narman'daki deprem burada bir gerginlik birikiminin olduğunu göstermiştir. Erzurum-Kars kesiminin de devamı olan Çıldır Gölü-Ermenistan hattında bir deprem beklentisi içindeyim. Orada 6'dan daha büyük bir deprem olursa benim için şaşırtıcı olmaz. Diğer iki bölge için aynı uyarıyı yapmayacağım" şeklinde konuştu.

Ercan, Maraş'ta ise artçıların 4-5 yıl daha süreceğini belirtti.