Ahmet Ercan işaret etti: 'Türkiye'nin güneyini etkiler'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, deprem uzmanlarından da peş peşe uyarılar geliyor. Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden stres artışı uyarısı yapılan Ölü Deniz fay kırığı ile ilgili açıklama yaptı.

'Türkiye'nin güneyi de etkilenir'

Ercan, bölgesi olası bir depremin Türkiye'nin güneyini de etkileyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ölüdeniz kırığı üzerinde büyük deprem Beyrut ile Şam arasında, kırık demetlerinin birleştiği Safed kuzeyinde gerçekleşmesi beklenir. Böyle bir deprem Türkiye güneyini de etkiler. Depremde gerginliğin boşaldığı yere iç odak, yüzey izdüşümüne dış odak denir. Yeri yırtmasına kırık(fay) denir. Kırık boyunca en büyük ivme (vuruş) oluşur. Evinizi yıkan kırık değil, odaktan çıkan sarsım dalgalarıdır. Kırıktan değil, odaktan uzaktaysanız az etkilenirsiniz."

'Eğitim kurumları çökmesin'

Ahmet Ercan, Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi'yle ilgili ise şu paylaşımda bulundu:

"Eğitim kurumları çökmesin. Hatay M.Kemal Üniversitesinin bazı bölümleri geçici komşu üniversitelere taşınsın, ötekileri ise baraklarda geçici eğitim sürdürülsün. Ülkede üniversite kapanması demek, bilimi öldürmek demektir. Geleceğimizi karanlığa sokmayalım."