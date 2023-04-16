Ahmet Davutoğlu'nun rahatsızlığı ortaya çıktı

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında, 10 gündür Millet İttifakı'nın bütün liderlerinin farklı etkinliklerde beraber görüntü verdiğini ancak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yer almamasını hatırlatarak partililere sebebini sorduğunu aktardı.

"Önce söylemek istemediklerini" belirten Sarıkaya, "Biraz üsteleyince içlerinden birisinin ağzından kaçırdığını" söyledi ve şu sözleri aktardı:

“Ses tellerinden rahatsız; grip benzeri bir virüsün ağır etkisinde… Zatürre başlangıcı; ciğerlere kadar inmiş bir enfeksiyon rahatsızlığı çekiyor. Bir haftadır ağır geçirdi. Ancak dün (önceki gün) partinin zoom toplantısına katıldı; ancak öksürmekten orada da fazla kalamadı. Doktor olan eşi Sare Hanım başta olmak üzere, bir grup doktor tedavisiyle ilgileniyor. Durumu hızla iyileşiyor; bir iki güne meydanlarda görürsünüz…”