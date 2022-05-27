Ahmet Davutoğlu'ndan Gültekin Uysal'a ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Pazar günü, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" önerisi üzerinde uzlaşan partilerin genel başkanlarının akşam yemeğine ev sahipliği yapacak. Davutoğlu, zirve öncesinde çıktığı ziyaretler turu kapsamında bugün Gültekin Uysal’la Demokrat Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Davutoğlu, daha önce de sırasıyla İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu partilerinin genel merkezinde ziyaret etmişti.