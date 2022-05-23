Davutoğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Hezimet yaratır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili Halk TV yazarı Fikret Bila’ya konuştu. Ahmet Davutoğlu, kolay zafer dürtüsünün tehlikeli olacağını ifade ederek şunları söyledi:
"Bunlar nasıl olsa gidecek kolay bir zafer kazanacağız’ diyen yaklaşım. ‘Bu mevcut boşluktan şu kişi çok kolay Cumhurbaşkanı seçilebilir, şu parti tek başına iktidarı götürür’ diyen bir kesim var. Kolay zafer dürtüsünden fazla insanları yanıltan bir şey yoktur. Kolay zafer dürtüsü insanlara en büyük hezimetleri yaşatır.”
Fikret Bila’nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
“Davutoğlu, 6’lı zirve öncesinde Ankara’daki evinde aralarında benim de bulunduğum dört kıdemli gazeteciyi kahvaltıda konuk etti.
Davutoğlu sorularımızı yanıtlarken, iki kesimin kendisini tedirgin ettiğini söyledi. Bu tedirginliğini şöyle açıkladı: