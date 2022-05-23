Davutoğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Hezimet yaratır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili Halk TV yazarı Fikret Bila’ya konuştu. Ahmet Davutoğlu, kolay zafer dürtüsünün tehlikeli olacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Bunlar nasıl olsa gidecek kolay bir zafer kazanacağız’ diyen yaklaşım. ‘Bu mevcut boşluktan şu kişi çok kolay Cumhurbaşkanı seçilebilir, şu parti tek başına iktidarı götürür’ diyen bir kesim var. Kolay zafer dürtüsünden fazla insanları yanıltan bir şey yoktur. Kolay zafer dürtüsü insanlara en büyük hezimetleri yaşatır.”

Fikret Bila’nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Davutoğlu, 6’lı zirve öncesinde Ankara’daki evinde aralarında benim de bulunduğum dört kıdemli gazeteciyi kahvaltıda konuk etti.

Davutoğlu sorularımızı yanıtlarken, iki kesimin kendisini tedirgin ettiğini söyledi. Bu tedirginliğini şöyle açıkladı:

“Türkiye'de 2 kesim var beni tedirgin eden; birisi iktidarda güç sahibi olmanın getirdiği yanılsama ile gerçeklerden kopanlar. Bir kesim var ki, illâ iktidar sahibi olmasına gerek yok, A Haber'i dinleyip, tek taraflı propagandayı dinleyip, ’Bu iktidar giderse Türkiye batacak’ diye bir kanaate sahip olanlar. Bunlarda şöyle bir kanaat var; bu iktidar kalıcı. Bu bir yanılsama. Bu genelde iktidarının son dönemine gelen otoriterlerde olur. Bu yanılsama onların gerçeği görmesini engelliyor.

İkinci yanlış yaklaşım ise ‘bunlar nasıl olsa gidecek kolay bir zafer kazanacağız’ diyen yaklaşım. ‘Bu mevcut boşluktan şu kişi çok kolay Cumhurbaşkanı seçilebilir, şu parti tek başına iktidarı götürür.’ diyen bir kesim var. Kolay zafer dürtüsünden fazla insanları yanıltan bir şey yoktur. Kolay zafer dürtüsü insanlara en büyük hezimetleri yaşatır. Ben bunu iki tarafta da görüyorum. İktidarda da kolay bir zafer beklentisi var muhalefette de belli kesimlerde kolay bir zafer beklentisi var.

Bizim özelliğimiz şu; iktidardakinin de psikolojisini biliyoruz muhalefettekilerin de psikolojisini biliyoruz. İktidardakilerin psikolojisi ‘evet bir şeyler yanlış gidiyor ama Reis yine kazanacak’. Bundan daha tehlikeli bir şey yoktur. Bütün otoriter liderleri bu düşünce bitirmiştir. Bu tarafta ise bazen muhalefet kanallarını izliyorum, öyle bir algı oluşturuluyor ki; 20 yıllık AK Parti iktidarı tek ve günahkâr bir dönem… Bütün hepsi de onun içindeydiler hepsi birden… Bunun hesabını vermeliler. Bunun içine bizi de koyarak söylüyorlar.”