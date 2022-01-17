Ahmet Çalık anmasını TFF engelledi iddiası

Hatayspor taraftarı Ahmet Çalık için anma düzenlemek istedi ancak iddiaya göre Türkiye Futbol Federasyonu bu anmaya izin vermedi.

Haber Merkezi

 Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor, Galatasaray’ı konuk etti. İddiaya göre maç öncesi geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Ahmet Çalık’ı anmak için federasyona başvuruda bulunan Hatayspor yönetimi olumsuz yanıtla karşılaştı.

Gazeteci Ahmet Doruk Alkan’ın haberine göre Hatayspor taraftarı, hafta içi Ahmet Çalık anmak için bir organizasyon düzenledi. Maçın 6. dakikasında tribünlerden sahaya karanfil atılacaktı. Kulüp yönetimi TFF’ye başvurdu ama federasyon ‘cezai işlem’ uygulanabileceğini söyleyerek anmayı veto etti. İddianın ardından futbolseverler Ahmet Çalık’ın hatırasına yapılacak bu jesti engellediği için TFF’yi eleştirdi.

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