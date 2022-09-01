Ahmet Çakar: Mehmet Büyükekşi kurşunların neden sıkıldığını biliyor

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, TFF Başkanı Büyükekşi'nin federasyon binasına saldırının nedenini bildiğini öne sürdü.

Haber Merkezi

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı 

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin saldırının nedenini bildiğini öne süren Çakar, şunları söyledi:

"Mehmet Büyükekşi, kurşunların neden sıkıldığını biliyor. Eğer ki bu kurşunları sıkanlar Mehmet Büyükekşi'nin yardımlarıyla bulunmazsa, yarın bir gün bu kurşunlar; Ali Koç'a, Ahmet Ağaoğlu'na, Dursun Özbek'e Ahmet Nur Çebi'ye sıkılır... Mehmet Büyükekşi; 'ben bir şey bilmiyorum' derse, ben yemem. Demek ki TFF'de çok kirli işler dönüyor ki bu kurşunlar atılıyor... Çıkacak anlatacak her şeyi..."

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TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı