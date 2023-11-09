Ahmet Ayçiçek: THTM’nin sömürü düzenine karşıtlığı, cumhuriyetçi birikimin katılımını daraltmaz

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıktı.

Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişileri bir araya getiren meclise şimdiden çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi dahil oldu.

Ahmet Ayçiçek, THTM’nin kuruluşuna önayak olan Türkiye Komünist Partisi’nden farklı bir ideolojik çizgiye sahip katılımcılardan biri. Ayçiçek, Kemalist Yön Hareketi’nin kurucu başkanı.

Ayçiçek, “TKP ile farklı ideolojik çizgilerde olmamıza rağmen ülkemizin içinde bulunduğu durum bir araya gelmemize zemin hazırladı” diyor. “TKP'nin, halkın değerleriyle barışık olması, yani Türk bayrağıyla, cumhuriyetle ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le bir kavga içinde olmaması, emperyalizmin bekçiliğini yapan terör örgütleriyle yan yana gelmemesi ve günlük savrulmalarla değil belirli ilkeler çerçevesinde hareket etmesi THTM'ye olumlu bakmamıza yol açtı.”

Ayçiçek’e göre ülkede göz ardı edilemeyecek bazı gerçekler var: “Laiklik gibi, tam bağımsızlık gibi... Ekonomik koşullar bu ülkede yaşayan tüm emekçiler için her geçen gün biraz daha ağırlaşırken farklılıklarımızı öne çıkararak ayrışmak yerine bir araya gelerek çözümleri konuşmak, kaçınılmaması gereken tarihsel bir görevdir.” Bu yüzden ellerini taşın altına koymaya karar verdiklerini belirtiyor.

Ayçiçek’e, THTM açıklamasında, tarikat ve holdinglere işaret edilerek emperyalizm ve sömürü düzenine yönelik karşıtlığın altının çizilmesinin cumhuriyetçi birikimi daraltma ihtimali olup olmadığını soruyoruz. “Hayır” diyor Ayçiçek, “Daraltmaz. Aksine, toplumun geniş kesimlerine hitap edecek bu türden bir program, nitelikli bir siyasi muhalefet yaratır.”

“Türkiye’nin iktidarıyla, muhalefetiyle bugün içinde bulunduğu durum karşısında olabildiğince geniş bir toplumsal muhalefetin örgütlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fakat bu geniş cephenin tarikatçılara, gericilere, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun sorumluluğunu taşıyanlara mevzi kazandırarak, sağcılaşarak, AKP’den çok AKPlileşerek Türkiye’nin sorunlarına çözüm bulabileceğine inanmıyoruz.”

‘Cumhuriyetin kuruluş değerlerine bağlı yeni bir düzen’

Ayçiçek, Kemalist Yön Hareketi olarak, Türkiye’nin ancak cumhuriyetçi, kamucu, milli ve laikliğin savunulduğu bir program ve bu program üstünde en azından asgari ölçütlerde uzlaşabilecek bir geniş cepheyle kurtulacağına inandıklarını belirtiyor.

“Bu bağlamda gerçekleştirilecek girişimlere tarihsel bir önem atfediyoruz. Öte yandan sadece saray rejiminin tasfiyesinden ibaret bir değişimi yeterli görmüyoruz. AKP’den önce başlayan karşı devrimci sürecin ancak içinde bulunduğumuz düzenin yerine Cumhuriyet’in kuruluş değerlerine bağlı yeni bir düzenin kurulmasıyla tersine çevrilebileceğine inanıyoruz.”