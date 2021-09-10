Ahmet Atakan'ın katledilmesinin üzerinden 8 yıl geçti: İktidar sorumluları korumaya devam ediyor

2013 yılının Haziran ayında Gezi Parkı’nda başlayan, ülkenin geneline yayılan Haziran Direnişi sonrası iktidar ODTÜ'yü hedef alan yeni bir saldırı başlatmış, bu saldırıya karşı ülke genelinde eylemler başlamıştı.

ODTÜ Direnişi’ne destek eylemlerinden biri de Antakya’nın Armutlu Mahallesi’nde gerçekleşmiş, 10 Eylül 2013 tarihinde polisin hedef gözeterek yaptığı saldırıda Ahmet Atakan yaşamını yitirmişti.

Atakan, aramızdan ayrılışının 8. yılınca bir kez daha saygıyla anılırken, dava sürecinde sorumlular iktidar tarafından korunmaya devam ediyor.

Son olarak Ahmet Atakan davasında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatay Valiliği’nden 7 polis hakkında istenen soruşturma izni talebi reddedilirken, konuya ilişkin kamu davası açılması talebi de reddedilmişti.