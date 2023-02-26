AHBAP'ın Kızılay'dan satın aldığı çadırlar görüntülendi: AFAD'a devredilmiş

ANKA Haber Ajansı, Kızılay’ın AHBAP’a sattığı çadırları Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da görüntüledi. AHBAP’ın çadırlarında herhangi bir logo yer almazken çocukların bu çadırların üzerine resim çizdiği görüldü.

AHBAP çadırlarının hemen yanına kurulan DSİ logolu çadırların altında ise “DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından Trabzonlu iş adamlarının katkılarıyla yapılmıştır” yazması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre; AHBAP, Kızılay’dan satın aldığı çadırlarla kurduğu çadırkentin kontrolünü AFAD’a devretti.