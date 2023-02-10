Ahbap'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkan şahıs gözaltına alındı

Sosyal medya hesabında yardım kuruluşu Ahbap platformunun adını kullanan ve "Depremzedeler için yardımlarınızı yapabilirsiniz" diyerek kendine ait kripto cüzdanı adresini paylaşıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı.

DHA'nın haberine göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin sosyal medya hesabında Ahbap platformunun adını kullanarak “Depremzedeler için yardımlarınızı yapabilirsiniz” şeklinde paylaşım yapıldığını belirledi.

Sözkonusu sosyal medya hesabında, yardım kuruluşu Ahbap’ın deprem yardımı için kullanılan kripto para cüzdanı olduğu iddiasıyla cüzdan adresi paylaşıldığı, ancak cüzdan adresinin kendisine ait olduğu ve dolandırıcılık amaçlı olarak paylaşıldığı tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucu cüzdan adresinin sahibi olduğu belirlenen M.C. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin paylaşım yaptığı cep telefonuna el konuldu. M.C. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.