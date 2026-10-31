Ahbap soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı: Milyonlarca liralık borç iddiaları

47 kişinin tutuklu bulunduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 10 kişinin tutukluluk kararına yaptığı itirazlar değerlendirildi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, 9 kişinin tutukluluğunun devamına, bir kişinin ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Soruşturmada ifade verenler, derneğe milyonlarca liralık gıda ve konteyner teslim ettiklerini, ayrıca borç para verdiklerini anlattı. Patron Yusuf Esat Erişgen, derneğe verdiği 8 ila 10 milyon liralık borcun yaklaşık 1,5 milyon lirasını dört yıldır tahsil edemediğini söyledi.

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada kişilerin ifadelerinde, Ahbap Derneği'ne yaptıkları yardım ve ticari faaliyetlere ilişkin anlatımları öne çıktı. Dernekle gerçekleştirilen işlemlerin gerçek olduğunu savunan kişiler, hayali ticaret iddialarını reddederek yaptıkları teslimatları ve para alışverişlerini anlattı.

Yusuf Esat Erişgen, 2021-2022 yıllarında Ahbap Derneği'ne 80 ila 100 bin civarında gıda kolisi teslim ettiğini belirtti. Derneğe parça parça borç para verdiğini söyleyen Erişgen, ifadesinde, "Derneğe parça parça toplamda 8 ila 10 milyon lira borç verdim. Ancak 4 yıldır bu paranın yaklaşık 1,5 milyon lirasını geri alamadım" dedi.

Kamil Zeytinci ve Mehmet Zeytinci kardeşler ise deprem döneminde derneğe bin 100 konteyner teslim ettiklerini ifade etti. Haluk Levent'in talebi üzerine yaklaşık 4 milyon lira borç verdiklerini aktaran kardeşler, parayı 40 gün sonra tahsil edebildiklerini ve işlemlerin tamamının faturalı olduğunu belirtti.

Selami Demir de 2022 yılında 40 bin lira yardım yaptığını, daha sonra kendisinden borç istenmesi üzerine 1,5 milyon lira borç verdiğini anlattı.

Tutukluluk itirazından biri kabul edildi

Mahkeme, tutukluluk kararlarına itiraz eden 10 kişiden yalnızca Timur Özdemir'in tahliyesine karar verdi. Özdemir'in sunduğu e-faturaları, banka dekontlarını, nakliye belgelerini ve WhatsApp yazışmalarını inceleyen mahkeme, 3,7 milyon liralık kırtasiye ve oyuncak ticaretinin gerçek olduğunu tespit etti.

Sabit ikametgâh sahibi olduğu belirtilen Özdemir, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 9 kişinin tutukluluk hali devam ediyor.

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