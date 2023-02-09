AHBAP Derneği'ne 'çok yoğun' siber saldırı

Haluk Levent’in kurucusu olduğu dayanışma ve paylaşım platformu AHBAP Derneği’ne dün öğlen saatlerinden akşama kadar çok yoğun siber saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Depremzedelere yardım için çalışma yürüten derneğe yapılan saldırıların yurt içinden ve mobil ağa sahip bir trafik ile yapıldığı düşünülüyor.

ANKA Haber Ajansı’nın, derneğe sistem ve network desteği veren gönüllü yazılımcılardan edindiği bilgiye göre AHBAP’ın web sitesine dün öğlen saatlerinden itibaren çok büyük siber saldırı düzenlendi. Toplamda 400 bin saldırı gerçekleşirken, bunların yurt içinden ve mobil ağa sahip bir trafik ile yapıldığı bilgisi verildi.