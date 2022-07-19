AKP’li Nurettin Canikli, hakkında yaptığı yolsuzluk açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ilişkin suç duyurusunda bulundu, bir de tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, bu dava sonrası Canikli'ye şöyle seslendi:

"Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın? Ya utanç duymaya?!.. Açtığın bu dava sayesinde, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun tüm iddialarını ispat şansına sahip olacağız! Teşekkürler!.. İyi bilirsin ki Kılıçdaroğlu sağlamasını yapmadan, emin olmadan ithamda bulunmaz!"