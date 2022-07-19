Canikli'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak, 750 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtı.

Canikli, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik iddialara ilişkin "Kılıçdaroğlu'nun iddiası bir yalandır. Hiçbir yakınımı kayyım olarak atamadım" açıklaması yaptı.

Canikli, "Kemal Kılıçdaroğlu, Boydak Holding ve TMSF başlıkları üzerinden şahsımla ilgili bir takım iddialarda bulunuyor. Boydak Holding ile ilgili iddialar hakkında 'Canikli hiç konuşmuyor?' diyor. Bu konu ile ilgili 116 adet twitten oluşan ayrıntılı açıklamamı 01 Temmiz 2021 tarihinde yaptım" dedi.

Canikli, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iddiası bir yalandır. Hiçbir yakınımı (akrabamı) Boydak Holding'e kayyım olarak atamadım. Ertunç Laçiner, bizzat Abdullah Güzeldürger'in yönetim kurulu başkanı olduğu Boydak Holding Yönetim Kurulu tarafından 26 Eylül 2016 tarihinde Boydak Holding'e CEO olarak atanmıştır. Abdullah Güzeldülger'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Boydak Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl süre ile A Grubu imza yetkisi verilmiştir. CEO görevi nedeniyle de 24 Şubat 2017 tarihinde yönetim kurulu üyesi yapılmıştır."

İddiaları reddeden Canikli, "Kemal Kılıçdaroğlu, Slovakya'da Boydak Holding tarafından kiralanan 21 bin metrekare kapalı alanı bulunan lojistik merkezinin mülkiyetinin Ertunç Laçiner'e ait olduğunu iddia ediyor. Söz konusu gayrimenkul Prologis Slovak Republic Sro firmasına aittir. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası da bir yalandır" dedi. Slovakya'daki firmaya 20 milyon Euro aktarıldığı iddiasının da yalan olduğunu kaydeden Canikli, "Bu firmaya 6 aylık peşin kira karşılığı olarak 714,348 bin Euro gönderilmiştir. Gönderilen bu para da sözleşme feshedilene kadar ki kira ödemelerine mahsup edilmiştir. Bunun dışında Boydak Holding'den bu firma ya da başka bir firmaya tek kuruş dahi gönderilmemiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Boydak Holding'ten Ertunç Laçiner'in firmasına 20 milyon Euro aktarıldığı iddiası kocaman bir yalandır" açıklamasında bulundu.