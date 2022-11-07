Ağrı'daki kazayla ilgili valilikten açıklama

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Ağrı Valiliği kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "07.11.2022 tarihinde saat 13.45 sıralarında Tutak ilçemiz girişinde, 1 (bir) yolcu otobüsü ve 2 (iki) adet tırın karıştığı trafik kazası neticesinde, kazaya karışan araçlarda yangın meydana gelmiştir. 10 adet ambulans, 2 adet UMKE aracı, 3 adet AFAD aracı ile olay yerine intikal edilerek ilk etapta araçlardaki yangın kontrol altına alınmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Meydana gelen trafik kazası neticesinde 7 (yedi) vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş; 2’si ağır, 16’sı hafif yaralı olmak üzere 18 yaralı vatandaşımız çeşitli hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Konu ile ilgili bütün birimlerimiz görev başında olup idari ve adli incelemeler devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesine devam edilecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Görgü tanıkları büyük ihmale işaret etmişti

soL'a konuşan görgü tanıkları sabah saatlerinde bir pancar kamyonunun devrilmesinin ardından saatlerce yolda bekletilmesi sonucu yolcu otobüsünün de karıştığı ve ölümlere yol açan ikinci kazanın meydana geldiğini dile getirmişti.

Yaralanan yolcular konuştu

Öte yandan kazada yolcu otobüsünde bulunan ve Hamur İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi gören yaralılardan Mehmet Latif Işık, AA muhabirine, annesiyle Van'dan Ağrı'ya gittiğini söyledi.

Kazanın şokunu halen üzerinden atamadığını ifade eden Işık, "Otobüsün freni patladı ve önündeki araca çarptı. Kaza olunca biz otobüsün içinden arkaya doğru kaçtık. Otobüs yanıyordu. Annemle beraberdik, 14-15. koltuklardaydık. Önümüzdeki bütün koltuklar doluydu. Çocuklar ve kadınlar vardı. Taş atarak camları kırdılar ve dışarı çıktık, sonra ambulansı aradık. Otobüs alev almıştı. Herkes kurtulmak için çalıştı. Alev olunca dışarıdan kimse otobüse yaklaşamadı." diye konuştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Zehra Duman ise eğitimi için Van'dan Erzincan'a giderken kazanın meydana geldiğini belirterek, "Otobüs hareket ediyordu, bir anda çarpışma meydana geldi. Sonrasını pek hatırlamıyorum. Camdan atlayıp çıktım, o şekilde kurtuldum. Bayağı kötüydü. Ön tarafın hepsi alevdi. Yerde birçok kişi baygın şekilde yatıyordu. İnsan ne yapacağını şaşırıyor" ifadelerini kullandı.

Yolculardan Görgü Özbek, İstanbul'a yolculuk yaptığını söyleyerek, "En arkada oturuyordum, kazanın nasıl olduğunu hiç anlamadım. Kendimde değildim. Otobüs bir anda alev aldı, camdan atladık" dedi.