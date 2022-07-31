Ağrı'da camide cinayet

Ağrı'da, bir kişi camide uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Ağrı'da bir camide silahlı saldırıya uğrayan E.Y. yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre Ağrı Merkez'e bağlı Sarıdoğan köyünde 2 kişi, akrabaları E.Y.'yi caminin hoparlörünün tamiri için çağırdı. Bir süre sonra camiden silah seslerinin gelmesi üzerine jandarma ekiplerine bilgi verildi.

Köye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, E.Y'nin silahla vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. E.Y'nin cenazesi, otopsi için ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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