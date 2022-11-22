Ağız ve diş sağlığı çalışanlarıyla anket: Yüzde 83'ü borçlu

Genel Sağlık-İş, Dünya Diş Hekimleri Günü nedeniyle ağız ve diş sağlığı çalışanlarının sorunlarını somutlaştırmak amacıyla, bir anket çalışması yaptı.

17 Kasım 2022-20 Kasım 2002 tarihlerinde yapılan anket çalışmasına göre ağız ve diş sağlığı çalışanlarının yüzde 81,4’ü, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hasta bakım sürelerinin yetersiz olduğunu belirtti.

Girişimsel tedavilerin Bakanlık tarafından belirlenen sürelerde gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını ifade eden çalışanlar, randevu sürelerinin yetersizliğinin şiddete zemin hazırladığını ifade etti. Anket katılımcılarının yüzde 93,2’si bu konuyla ilgili soruya "evet" yanıtını verdi.

'Ağız ve diş sağlığı çalışanlarının yüzde 83,7’i borçlu'

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur imzalı raporun bir bölümü şöyle:

"Ağız ve diş sağlığı çalışanlarının yüzde 97,7’si Türkiye’de bir ekonomik kriz yaşandığı düşüncesindedir. Kriz, katılımcıların yüzde 83,7’sinin gündelik yaşamın devamı için borçlanmak zorunda kalmasına ilişkin sonuçlarla birlikte daha anlamlı hale gelmektedir.

Ekonomik kriz, ağız ve diş sağlığı çalışanlarının gıda harcamalarının maliyetini çok yüksek oranlarla artırmıştır. Anket sonuçlarına göre; ekonomik kriz, gıda harcamalarında yüzde 51,2 oranında bir maliyet artışına neden olmuştur. Bunun ardından çok yakın oranlarla elektrik, doğalgaz vb. altyapı harcamaları ile ev kirası gelmektedir.

Ağız ve diş sağlığı çalışanlarının yüzde 75,6’sı, ekonomik kriz nedeniyle yeni borçlanma kanalları kullanmak zorunda kalmıştır. Borçlanma kanalları açısından öne çıkan seçenek açık şekilde yüzde 92,3 ile bankadır.

Yetersiz personel ile hizmet verilmesi nedeniyle ağız ve diş sağlığı çalışanları görev tanımları dışında çalıştırılmaktadır. Görev tanımlarının netleştirilmesi, ağız ve diş sağlığı çalışanlarının mesleklerine dair beklentilerinin başında gelmektedir.

Ağız ve diş sağlığı çalışanlarının ağır ve kötü çalışma koşulları acilen düzeltilmeli, aylık maaşları asgarisi yoksulluk sınırı taban alınarak belirlenmelidir. Tüm sağlık çalışanları insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarına kavuşturulmalıdır."