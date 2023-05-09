AGİT'ten gözlemci tepkisi

AGİT, 14 Mayıs seçimlerini gözlemlemek amacıyla Türkiye'ye gelecek iki gözlemcinin ülkeye girişine izin verilmemesini eleştirdi.

DW Türkçe'nin haberine göre, AGİT'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin bu eyleminin "uluslararası gözlemci heyetinin çalışmaları üzerinde olumsuz etkisi" olabileceği ifade edildi.

Ankara daha önce İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Kadir Kasırga ile Danimarkalı parlamenter Sören Söndergaard'a ülkeye giriş izni verilmeyeceğini açıklamıştı. İki ismin Suriye operasyonu ve YPG'ye dair açıklamaları buna gerekçe olarak gösterildi.