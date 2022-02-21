AGİT: Rusya DHC ve LHC'yi tanırsa Minsk Anlaşması'nı ihlal eder

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Polonya Zbigniew Rau, bugün Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanımasının Minsk Anlaşmaları'nın ihlali olacağını söyledi.

Rau, "Güvenlik Konseyi'nin Moskova'daki toplantısını hepimiz büyük bir endişe ve heyecanla izledik. Toplantıdaki tüm katılımcıların, Devlet Başkanı Putin'e uluslararası yasalara uygun hareket etmesi ve Donetsk ve Lugansk bölgelerinin uluslararası hukukun konusu olarak tanınmaması anlamına gelen Minsk anlaşmalarına uyulması çağrısında bulunmasının mantıklı olduğuna hiç şüphe yok." dedi.