AB Moskova'nın DHC ve LHC'yi tanıması halinde yaptırımlara karar vermedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün gerçekleşen Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) egemenliklerini tanıma kararını gün içerisinde açıklayacağını duyurdu. Batı'da ise Putin'in olası kararlarıyla ilgili verilecek tepkiler tartışılıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Avrupa Birliği (AB) içerisinde Rusya tarafından DHC ve LHC'nin egemenlikleri tanınması halinde atılacak adımlar konusunda ortaklaşılamadı. Bazı AB ülkeleri, Putin'in Ukrayna'daki Donbass bölgesindeki cumhuriyetleri tanımayı seçmesi halinde yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. AB'nin, Minsk Anlaşmaları'nın ihlali olarak görüleceği için büyük olasılıkla bazı kısıtlayıcı önlemleri kabul edeceği kaydedildi.

Bloomberg'in görüştüğü bazı diplomat ve yetkililere göre ise ülkeler bu durumda hangi yaptırımların uygulanacağı konusunda henüz anlaşmaya varamadılar.