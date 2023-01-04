Ağırel 11 milyon avro alan AKP'li vekili yazdı: Kafasına silah dayadı!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yurt dışı sağlık hizmetleri daire başkanlığı görevinden istifa eden Fatih Çırakoğlu’nun istifa metnini ve o istifayla birlikte ortaya çıkan büyük vurgunu yazdı.

Eski AKP Milletvekili Şükrü Ayalan'ın ilaç alımlarında ortak çalıştığı şirket ve o şirket üzerinden kurduğu ağla büyük vurgunlar yaptığı, bu vurgunlardan birinin tam 11 milyon avro olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu son olayda kafaya silah dayama ve darp da var...

İşte Ağırel'in konuya ilişkin yazısından bir bölüm:

"Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yurt dışı sağlık hizmetleri daire başkanı olarak görev yapan Fatih Çırakoğlu’nun istifa mektubuna ulaştım. Türkiye’de artık istifanın yerini “Affımı istedim” aldı. Hatta görevden alınanların teşekkür ettiğini dahi gördük.

Ancak Çırakoğlu istifa etmiş sadece bununla da kalmamış adeta kurumda yaşananları, kurulan düzeni ifşa etmişti.

Fatih Çırakoğlu, 2019 yılında İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi müdür vekili olarak çalışırken Aralık 2021 tarihinde yurt dışı sağlık hizmetleri daire başkanı oldu. Görev aldığı ilk yıl ithal edilen ilaçlarda 240 milyon Avro tasarruf edildiğini belirtmiş mektubunda.

Sadece bir yılda tasarruf edilen rakam 240 milyon Avro!

Daire başkanı o kadar çok baskıya maruz kalmış ki iddiasına göre baskılardan ve mobbingden akciğer kanseri olmuş ve ameliyat geçirmiş.

Çırakoğlu’na göre kuruma ilk baskı GENOTEK isimli firmadan yapılıyor. Dünyada o zaman ulaşılması çok zor olan ve kemik iliği naklinde kullanılan “Melphalan” isimli ilacı SGK fiyatından daha pahalıya almaları isteniyor. Kurumu o dönemde Arjantin ile anlaşma sağlamış ama anlaşma bilgisi o zaman birileri tarafından eski AKP Milletvekili Şükrü Ayalan’a sızdırılmış.

“Şükrü Ayalan” ismini aklınızda tutun...

İstifa mektubunda aynen şu şekilde yer alıyor bu durum:

“Üretici olan Hernan firması stoklarındaki tüm ilacın Şükrü Ayalan ve ortağı Birol Taşkara’nın peşin para göndererek alındığını bildirdi. Biz başka bir aracı bulduk ve ilacı Hollanda’dan alıp, aldığı fiyata SGK’ya verdirdik. Kriz çözüldü ama Şükrü Ayalan’ın bize ve kuruma karşı kini de başladı.”

Araştırdım.

Bahse konu GENOTEK firmasının kurucusu Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre Birol Taşkara. Firma daha sonra el değiştirmiş. Şu andaki sahibi ise Berk Deryal. Sonrasında Birol Taşkara bu firmadan ayrıldı.

Firma hakkında bilgi toplarken edindiğim bilgiye göre gelişen bir dizi olaylar sırasında Birol Taşkara’nın kafasına silah dayandığı ve 11 milyon Avro alındığı iddia edildi.

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Savcılığa yapılan suç duyurusuna göre eski AKP’li vekil Ayalan, 8 milyon Avro aldığı ortağının kafasına silah dayattı yetmedi, üstüne dövdürttü ve 3 milyon dolarlık senet imzalattı.

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Kurum yetkililerine yani SGK’ye Fatih Çırakoğlu’nun istifa mektubunda belirttiği veya belirtmediği başka hangi baskılar olduğunu sordum.

Tek tek sıraladılar.

Anlattıklarına göre bir gün AKP Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı aradı.

“Tamiep” isimli firma ile ilaç tedariki yapıyordu. Devlet için güzel işler de yapıyordu bu firma. Fatih Çırakoğlu’nu aradı ve 1.5 yıllık sipariş vermesini istedi. İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi müdür vekili olan Çırakoğlu, altı aylık siparişi alamayacağını söyledi. Firmanın diğer ortağı Sertaç adlı bir kişiydi.

Bu Sertaç adlı kişi, Fatih Çırakoğlu’na, “Sen kimsin de iktidar partisinin genel sekreter yardımcısının firmasına meydan okuyorsun” diyerek bağırdı ve kavga çıktı. Fatih Çırakoğlu da yumrukla karşılık verdi.

Böyle olunca AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Yasin Bölükbaşı ile görüştüm.

Altı aylık, bir yıllık siparişlerin söz konusu olmadığını dile getirdi. Böyle bir pazarlığa girebilmelerinin teknik olarak mümkün olmadığını söyledi. Söz konusu harcamalarda devlete çok büyük bir tasarruf sağladıklarını da söyledi. Ayalan’ın da içerisinde olduğu 50 Avro yerine 3 bin 750 Avro’ya ilaç alındığı iddialarını doğruladı.

Bakın doğruladı diyorum!

Ama AKP’li Şükrü Ayalan’ı da savundu.

“Rakamlarını bilmem ama Şükrü Bey çok ısrarcı olmadı o konuda” ifadelerini kullandı. “Fatih Bey iyi bürokrattı” diyen Yasin Bölükbaşı, “Ben de çok savaştım Murat Bey” dedi.

Fatih Çırakoğlu’nun istifa mektubunda, ilaç alımları için baskı yapmak adına cumhurbaşkanı Danışmanının danışmanı olan Eda Bıyık adlı bir kişinin aradığı belirtiliyordu.

Yine kurumu arayarak baskı yaptığı iddia edilen isim Bayram Bilgin bakan yardımcısı Ahmet Erdem referansıyla kuruma geldiği iddialar arasındaydı.

Buradaki tartışmalarla ilgili mahkeme halen devam ediyor.

Ama isimler bitmiyor.

Daha kimler kimler var yazacağım.

Bahse konu firma DFL İlaç Ecza Deposu adlı firmanın altında faaliyet gösteriyor. Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre firma ortakları Sertaç Bahar ve Yasin Bölükbaşı..."