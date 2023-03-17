Ağır hasarlı hastanenin yazışmaları ortaya çıktı: 'Alternatifi yapılsaydı 80 kişi ölmeyecekti'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde elektrikler kesilince jeneratörlerin devreye girmediği ve oksijen sistemi patladığı için yoğun bakımda tedavi gören en az 80 hastanın can verdiği iddiasını hatırlattı. Saymaz elektrik sorunuyla ilgili Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve TOKİ arasında geçen eski yazışmalara dikkat çekti. Söz konusu hastanedeki elektrik dağıtım sisteminde 2016 yılında projelendirme hatası yapıldığının fark edilmesi üzerine önlem alınması istendiğini, ancak TOKi’nin topu Sağlık Bakanlığı’na attığını yazan Saymaz, “Bakanlığın projelendirme hatasını gidermediği iddia ediliyor” diye yazdı.

'Hastane göl havzasına yapılmış'

İsmail Saymaz, hastanenin göl havzasına yapıldığının altını çizdiği yazısında, söz konusu elektrik sorunuyla ilgili tartışmayı şöyle aktardı:

"Bakanlık hastaneyi teslim aldıktan sonra 6 Ekim 2016’da, bus-bar denilen, elektrik enerjisinin dağıtımı sisteminde arıza meydana geldi. Bus-bar’da projelendirme hatası yapıldığı fark edildi.

Şöyle ki: Elektrik trafosu ve jeneratör bahçede tek katlı odada yer alıyor. Enerji hattı, odadan hastaneye yer altından gidiyor. Hastanenin inşasında su baskınından ötürü eksi ikinci kat iptal edilirken, enerji hattı yer altında unutuldu. Baskına karşı galeride izolasyon yapılmadı. Her yağmurda tüneli su basıyor, elektrik kesiliyor ve patlama meydana geliyor.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, TOKİ’den önlem alınmasını istedi. TOKİ de alt işvereni olan Altındağ İnşaat’a bildirdi. Firma, galerideki suyu tahliye için dalgıç pompası yerleştirdi. Oysa pompanın çalışması için de elektrik gerekiyor! İl Sağlık Müdürlüğü bu yüzden 2017’de Altındağ İnşaat'a dava açtı. Yine çözüm sağlanamadı.

Sağlık Müdürlüğü, Şubat 2019’da TOKİ’ye yazarak, ‘Bus-bar galerisinin su yalıtımının düzgün yapılmadığını, arıza yaşandığını, su dolması sonucu bus-bar’ın kısa devre yaparak patlamaya sebep olacağını’ bildirdi. ‘Su yalıtımının sağlanması veya ivedilikle alternatif çözüm üretilmesini’ istedi.

TOKİ, Mart 2019’da verdiği yanıtta, ‘Galerinin projeye uygun yapıldığını ve su basma riskine karşın önlem alındığını’ bildirdi. Önlem dediği, dalgıç pompasıydı. Yazının devamında, ‘Sistem değiştirilmesi isteniyorsa gerekli değişikliklerin Sağlık Bakanlığınca yapılması gerekmektedir’ dedi.

TOKİ, Nisan 2019’da verdiği bir diğer yanıtında, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği yazışmaya yer verdi. Bu yazışmada, bus-bar’ın çok büyük risk oluşturduğu belirtiliyor.

TOKİ, yazışmayı dayanak göstererek topu Sağlık Bakanlığı’na attı. Bakanlığın projelendirme hatasını gidermediği iddia ediliyor.

Haklı olarak soracaksınız: Bu ihmalin depreme etkisi oldu mu? Evet, oldu. İddiaya göre enerji hattı hasar gördüğü için elektrik kesildi. Depreme dayanıklı olması gereken trafodaki panolar devrilince jeneratör devreye girmedi. Kesintisiz enerji kaynağı birkaç saatte tükendiğinden oksijen akışı kesildi ve yoğun bakımda en az 80 hasta hayatını kaybetti. Alternatif bir enerji hattı yapılsaydı can kaybı yaşanmayacaktı."