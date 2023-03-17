'Ağır hasarlı binalara hasarsız raporu verildi' iddiası: 'Kolonlarda çatlaklar var'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen illerden olan Malatya’daki depremzedeleri ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yurttaşların ağır hasarlı evlerine hafif hasarlı raporu verildiğine ilişkin şikayetleri dile getirdi.

Ağbaba, konuya dair “Birçok yerde ağır hasarlıların hafif hasarlıya çevrildiğiyle ilgili iddialar var. Bu konunun takipçisi olduğumuzu herkesin, bütün kamuoyunun bilmesi lazım ve bu konuda hepimizin çok dikkatli olması lazım. Çünkü bunun acısını, yüzlerce insanımızı toprağın altına vererek yaşadık” dedi.

'Kolonlarda çizgili çatlak var, sözde hasarsız kayıtlarda'

Hasarlı binalara hafif hasarlı ya da hasarsız raporu verildiğine dikkat çeken bir depremzede, şunları söyledi:

“Bu binaya, şu durumda, gördüğünüz halde bize hasarsız verildi. Tekrar teste gelecekler. Yine hasarsız vermelerinden korkuyoruz. Kolonlarda altı tane çizgili çatlaklar var. Ben bunların resimlerini tutmuşum, şu an hasar tespitlerini bekliyorum. Binaya korkuyla giremiyoruz, sözde hasarsız kayıtlarda. Biz, ikinci denetimi bekliyoruz. Hasar tespitlerinin şu anda yine aynı durumla vermesinden korku içinde bekliyoruz. Binanın iki tarafında aynı şekilde çatlaklar mevcut.”

'Hasarsız diyor ama bina paramparça olmuş'

Bir başka depremzede ise “Gelip binalara baktılar. Çekiçle kontrol ettiler. Hasarsız diyor ama bina paramparça olmuş. Bunun, bir daha gelip bakılması lazım” dedi.

Başka bir depremzede de evinin ağır hasarlı olduğuna dikkat çekerek, “Hafif hasar deyip geçiyorlar. Ondan yani diyorum; evlerimizin yapılması lazım, korkuyoruz, giremiyoruz. Yarılmış her tarafı, hafif hasar raporu verildi” diye konuştu.

'Ağır hasarlı binalara hafif hasarlı verildiği iddiası var'

Veli Ağbaba ise depremzedelerin şikayetlerini dinledikten sonra şunları söyledi:

“Şimdi, 5.6’dan sonra durdurdular, hasar tespitine şimdi tekrar başlandı. Ancak çok yoğun şikayetler alıyoruz. Ağır hasarlı binalara hafif hasarlı verildiği iddiası var. Bunun ciddiyetle incelenmesi lazım ki Malatya 2020 depreminde ağır hasardan hafif hasara çevrilen binalarda çok can kaybı verdi.

Örneğin sadece bir binada, ağır hasarlı, hafif hasarlıya çevrilmişti ve bu depremde yıkıldı, 89 kişi öldü. O nedenle yetkililere çağrı yapıyorum; bu konu çok önemli. İnsan hayatı riske atılamaz. Birçok yerde ağır hasarlıların hafif hasarlıya çevrildiğiyle ilgili iddialar var. Bu konunun takipçisi olduğumuzu herkesin, bütün kamuoyunun bilmesi lazım ve bu konuda hepimizin çok dikkatli olması lazım. Çünkü bunun acısını, yüzlerce insanımızı toprağın altına vererek yaşadık.” (ANKA)