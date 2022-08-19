Ağaoğlu projeyi tamamlayamadı, yüzlerce yurttaş mağdur oldu

AKP döneminde yaptığı devasa konut ve gökdelen projeleri ile büyüyen ancak son yıllarda mali sıkıntı içinde olduğu belirtilen Ali Ağaoğlu, devam eden konut projesini tamamlayamadı. Tamamlanamayan konut projesinden daire alan yurttaşlar ise mağdur olduklarını söyledi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Ağaoğlu İnşaat 2017 yılında İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde, Ağaoğlu Çekmeköy Park adı altında bir konut projesi inşa etmeye başladı ve projenin 2020’de tamamlanacağı açıklandı. 6 Ekim 2017’de Projenin tanıtımında konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “Bu araziyi 20 küsur sene önce almıştım. Şu anda 150'nin üzerinde kişi para yatırıp sözleşmesini yaptı. Toplam 738 dairemiz var. İddia ediyorum ki bu ay içerisinde bu projenin de satışını tamamlarım” dedi. Ancak proje tamamlanamadı ve dairelerin tamamı satılamadı. Projeden daire alan çok sayıda yurttaş ise mağdur oldu.

'2020'de teslim edilecekti'

Sosyal medyada Ağaoğlu’nun projesinden daire aldıklarını ve mağdur olduklarını belirten bir yurttaş, “Ağaoğlu Çekmeköy projesinden 2017’nin Kasım’ında daire satın aldık. 2020’nin Nisan ayında teslim edilecekti. Yıl 2022 halen kaba inşaat, iskelet halinde. Şu an hiç çalışma yok, muhatap alacağımız kimse de yok. Aylardır, belki yıllardır çalışma yok ve ne olacağı belirsiz. Biz her ay kredimizi ödüyoruz, kanımızı çekiyorlar. Hiçbir gelişme olmaması, manevi olarak da çökertiyor bizi” ifadelerini kullandı.

'Muhatap alınabilecek kimse yok'

Satın aldığı dairesini teslim edilmediğini belirten bir başka yurttaş ise yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

“2017 yılında kredi çekip almış olduğumuz daire 1 yıl içinde sözde teslim edilecekti. Fakat 5 yıl oldu halen daha yapılacak. Muhatap alabilecek kimse de yok. Bu işin mağduriyetini yaşattığınız insanların vebalini alıyorsunuz. Dünya kadar para ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. En azından bir bilgi verin. Arayın daire alanları ve bir şey söyleyin. Ya da arayanlara doğru düzgün cevap verin. Telefonları bile açmıyorlar. Satarken böyle değildiniz. Gayet ilgili ve alakalı davranıyordunuz. Şu zaman teslim edilecek demek bu kadar zor mu? Ya da teslim edilmeyecekse, yapılmayacaksa onu da söyle ona da razıyım. Bir cevap verin artık.”

Daireleri satmaya devam ediyorlar

Ağaoğlu İnşaat’ın yetkilileri ise imar planları iptal edildiği için projenin tamamlanmadığını öne sürdü. Şirket yetkilileri, “Daha önce teslim etmemiz gereken bir projeydi. Bölgede Çekmeköy Belediyesi’nin, Mimarlar Odası’nın açtığı bir dava sebebiyle, Çekmeköy’ün 5 mahallesinde imar planları iptal edildi ve inşaatı yapamadık. 15 ay sürdü bu süreç. Sorunlar çözüldü, ruhsatlar yenilendi ve tekrar hız kazandı proje. 2023’ün son çeyreğinde bu sefer kesin teslim edeceğiz. 738 konutlu bir proje inşa ediyoruz. 1+1 dairemiz 4 milyon 400 bin TL’den başlıyor. 2+1 5 milyon 600 milyon TL’den, 3+1 9 milyon TL’den ve 4+1’ler ise 15 milyon TL’den başlıyor. Şuan tek devam ettiğimiz proje de burası” diye konuştu.