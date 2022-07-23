Ağaca asit enjekte edilmişti: Daire başkanı görevden uzaklaştırıldı

Mersin'in Yenişehir ilçesi sahilindeki 'simge ağacı' kauçuk ağacına matkapla delikler açıldıktan sonra yabancı madde enjekte edilerek zarar verilmişti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ağaca zarar verilmesiyle ilgili hakkında soruşturma açılan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, görevinden uzaklaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Salim Serdar G'nin yerine Abdullah Selçuk Şahutoğlu'nun getirildiği öğrenildi.