Ağaç A.Ş. işçileri kazandı: Talepleri kabul edildi

Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası'nın (BTO-SEN) çağrısıyla dün sabahtan bugüne değin İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde bekleyişlerini sürdüren İBB iştirak şirketlerinden biri olan Ağaç A.Ş. işçileri, mücadelelerini kazandı.

Toplu iş sözleşmesi imzalanması, işten çıkarılan işçilerin işe geri alınması ve işçilere baskı uygulayan amirlere soruşturma açılması talepleriyle bir araya gelen işçiler, taleplerini dün İBB Meclisi'ne iletmişti. İşçilerin taleplerinin yerine getirileceği açıklandı.

Toplu iş sözleşmesi için perşembe günü görüşmelerin gerçekleştirileceği belirtilirken, işten çıkartılan işçilerin işe geri alınmasına dair söz verildiği aktarıldı. İşçilere baskı uygulayan amirlere soruşturma açılmasına yönelik talebin ise kabul edildiği ve ilgili amirlere soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.