Afyonkarahisar’daki servis kazasında ihaleyi alan firma sahibi de tutuklandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan minibüs devrilmiş, kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaşamını yitirmişti

Cumhuriyet Savcılığı olayın ardından soruşturma başlatmış, İscehisar Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ihaleyi alan firmadaki araç sahibi İsmail D. için de gözaltı kararı vermişti. İscehisar Adliyesi'ne sevk edilen İsmail D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklandı.

Öte yandan, sürücü Adalettin T. de önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (İHA)