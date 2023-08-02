Afyonkarahisar Belediyesi'nden toplu taşımaya yüzde 80 zam

Bir kentte daha toplu ulaşım ücretlerine zam haberi geldi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin ağustos ayı belediye meclis toplantısında toplu ulaşım ücretlerine yüzde 80 oranında zam kararı çıktı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, mecliste zamma ilişkin konuşan AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Zam yapmaya mecbur kaldık. Yoksa her ay 5 milyon lira zarar ediyorduk. Fiyatlar buraya gelse bile yine kar etmeyeceğiz. Biz kâr gütmüyoruz. Bunda bile zarar ediyoruz. Bir nebze olsun hafifletiriz dedik. Çevre illerden fiyat aldık. Çevrede en uygun fiyat bizde” dedi.

Zammın ardından kentteki yeni tarife şu şekilde oluştu:

Nakit biniş 10 TL, tam kartlı biniş 9 TL, öğrenci kartı 8 TL, abone kart dolumu 550 TL, öğrenci kart abonman dolumu 450 TL.