Afyon'da kadın cinayeti: Boşandığı eşini ve yakınlarını öldürdü

Afyonkarahisar merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olaya göre, yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol’un baba evine giden M.M.T. çocuğunu görmek istediğini söyledi.

DHA'nın haberine göre M.M.T., evin bahçe girişinde eski eşi Havva Şenol ile onun babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneannesi Emine Tanış’a pompalı tüfekle art arda ateş açtı. M.M.T., aile üyelerine yaklaşık 10 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi de hayatını kaybetti.

M.M.T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.