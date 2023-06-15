'Afyon’a deniz getireceğiz' demişlerdi: Milyonlar boşa gitti

AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi tarafından "Afyon’a deniz getireceği" iddiasıyla 6 yıl önce Demirçevre Mahallesi’nde temeli atılan gölet yarım kaldı.

Gazete Duvar'dan Nail Azbay'ın haberine göre, projenin Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından tamamlanacağı duyurulmuştu. Afyonkarahisar Belediyesi’nin İYİP'li Meclis Üyesi Harun Sağlam, “Devletimizin harcadığı paraların bir kısmı boşa gitmiş oldu” diyerek tepki gösterdi.

Temeli atıldığı tarihte, 7 milyon TL’ye mal olacağı ifade edilen göletin etrafının özel deniz kumuyla kaplanacağı ve plaj ortamı oluşturulacağı açıklanmıştı. Dönemin Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı Burhanettin Çoban tarafından başlatılan proje, yerine gelen Mehmet Zeybek tarafından devam ettirilmedi.

'Atıl vaziyette bekliyor'

Harun Sağlam konuyla ilgili olarak “Buraya, Demirçevre Göleti ve Plajı yapılacaktı. Medyada bu tür haberler yer almıştı. Proje kapsamında ağaçlandırılan bölgeler olacaktı. Ama durum tam tersi şekilde. Sadece duvar yapılmış, emniyet ve kontrol yok. Ne insanlar ne de hayvanlar için bir tedbir alınmış. Devletimizin harcadığı paraların bir kısmı boşa gitmiş oldu. Benim bildiğim kadarıyla 2018’den beri böyle. Beton kısmı yapıldı ancak kanal kısmı yapılmadı. Atıl vaziyette bekliyor” dedi.

Sağlam, “Kanalın yapılmasını istiyoruz. Kanal yapılmazsa Demirçevre’deki tarım arazileri ve turizm bölgesindeki oteller tehlike altında olur” ifadelerini kullandı.