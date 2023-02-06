Afyon-Konya yolu trafiğe kapandı, deprem bölgesine giden araçlar mahsur

Afyon'u Konya'ya bağlayan yol, Kadınhanı-Ladik mevkiinden itibaren trafiğe kapandı. Kilometrelerce uzayan araç konvoyunda deprem bölgesine giden arama kurtarma ekipleri, ambulans ve sağlık kuruluşlarına ait araçlar, gazeteciler, iş makineleri ile depremzede yakınları mahsur kaldı.

Yaklaşık 3 saattir kapalı bulunan yolun kar yağışı nedeniyle kapandığı, açılması için herhangi bir yardımın ulaşmadığı ve belirsizliğin sürdüğü kaydedildi.

Konya-Ereğli yolu da ulaşıma kapatıldı

Diğer yandan Konya'dan Adana'ya ulaşımın sağlandığı Ereğli yolunun da süresiz olarak ulaşıma kapatıldığı açıklandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yol açma çalışmalarına dair ise herhangi bir bilgi verilmedi.