KGM duyurdu: Bazı karayolları deprem nedeniyle trafiğe kapatıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen kimi hasarlardan dolayı bazı karayolları trafiğe kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), tarafından yapılan açıklamada; Bahçe-Gaziantep Batı Kavşağı ve Hatay-Reyhanlı yolunda deprem sebebiyle çökmeler meydana geldiği, Adıyaman-Çelikhan ve Çelikhan-Sürgü yolarında ise deprem sebebiyle köprü yıkılması yaşandığı bu yüzden söz konusu yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi.



Malatya-Gölbaşı 5. Bölge Hududunda deprem sebebiyle Erken Tüneli'nin beton kaplamasında döküntüler yaşandı, Malatya-Yazıhan yolunda deprem sebebiyle köprü derzi açılmaları meydana geldi, Göksun-Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda ise deprem nedeniyle tünelde hasar oluştu. Söz konusu yollar trafiğe kapatıldı.