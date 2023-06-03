Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santralı'nda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santralı'nda bakım çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Santrala gelen ekipler, saat 15.00 sularında yangını söndürdü. Daha sonra soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Santralda yangın nedeniyle maddi hasar oluştu. (AA)