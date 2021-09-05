Afrin'de patlama

Suriye'de TSK ve ÖSO kontrolündeki Afrin'de patlama meydana geldi.

Haber Merkezi

Suriye'nin Halep iline bağlı TSK ve ÖSO kontrolündeki Afrin ilçesinde patlama meydana geldi.

Afrin'in Eşrefiye Mahallesi'nde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtilirken, İHA'nın haberine göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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