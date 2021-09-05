Suriye'nin Halep iline bağlı TSK ve ÖSO kontrolündeki Afrin ilçesinde patlama meydana geldi.
Afrin'in Eşrefiye Mahallesi'nde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtilirken, İHA'nın haberine göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Afrin'de patlama
Suriye'de TSK ve ÖSO kontrolündeki Afrin'de patlama meydana geldi.
Haber Merkezi
Suriye'nin Halep iline bağlı TSK ve ÖSO kontrolündeki Afrin ilçesinde patlama meydana geldi.
Afrin'in Eşrefiye Mahallesi'nde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtilirken, İHA'nın haberine göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.