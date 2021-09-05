Afrin'de patlama

Suriye'nin Halep iline bağlı TSK ve ÖSO kontrolündeki Afrin ilçesinde patlama meydana geldi.

Afrin'in Eşrefiye Mahallesi'nde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtilirken, İHA'nın haberine göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.